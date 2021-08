Bundesweit haben tausende Menschen in verschiedenen Städten für eine bessere Koordination der Seenotrettung im Mittelmeer demonstriert.

Ein Bündnis verschiedener internationaler Hilfsorganisationen hatte dazu aufgerufen - unter anderem Sea-Watch, Ärzte ohne Grenzen und Amnesty International. Die Organisationen machten darauf aufmerksam, dass allein in diesem Jahr mehr als 1.000 Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer ertrunken seien. Zudem seien rund 14.000 Menschen von der libyschen Küstenwache zurück nach Libyen gebracht worden. Dort drohten ihnen Folter und menschenunwürdige Zustände.



Unterdessen dürfen in Sizilien hunderte Menschen von Bord der "Sea Watch 3" an Land gehen. Das Schiff hatte am Mittag im Hafen von Trapani anlegen dürfen. Alle 257 Migranten und Flüchtlinge an Bord mussten zunächst einen Coronatest machen, bevor sie die "Sea Watch" verlassen durften. Auch die "Ocean Viking" hat von den italienischen Behörden die Erlaubnis bekommen, im Südosten Siziliens anzulegen. Dort sind mehr als 550 Gerettete an Bord.

Diese Nachricht wurde am 07.08.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.