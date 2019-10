Der EU-Kommissar für Migration, Avramopoulos, ist zuversichtlich, dass sich weitere Staaten bereit erklären, aus Seenot gerettete Menschen aufzunehmen.

Immer mehr Mitgliedsländer hätten erkannt, dass es berechenbare Regelungen für die Aufnahme von Flüchtlingen geben müsse, sagte der konservative griechische Politiker der Funke-Mediengruppe. Fortschritte gebe es bei diesem Thema auch dank Deutschlands, das die Diskussion vorangetrieben habe. Bislang haben Deutschland, Frankreich, Italien und Malta zugesagt, sich an einer Quotenregelung zur Verteilung von Bootsflüchtlingen zu beteiligen. Beim Innenministerrat am Dienstag sollen weitere Staaten hinzukommen.



Angesichts wieder gestiegener Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln forderte Bundesinnenminister Seehofer zugleich eine stärkere Zusammenarbeit bei den Kontrollen an den Außengrenzen. Man habe die europäischen Partner zu lange allein gelassen. Wenn man nun nicht eingreife, könnten die Flüchtlingszahlen erneut so ansteigen wie im Jahr 2015 oder noch darüber hinaus, sagte der CSU-Politiker der "Bild am Sonntag".