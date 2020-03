EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen erhöht im Konflikt zwischen der EU und der Türkei den Druck auf den türkischen Staatschef Erdogan.

Von der Leyen sprach kurz vor den Gesprächen mit Erdogan und EU-Ratspräsident Michel in Brüssel von einem "tiefen Dilemma". Die Geschehnisse deuteten eindeutig auf politisch motivierten Druck auf die EU-Außengrenzen hin. Um eine Lösung für diese Situation zu finden, müsse die Türkei Flüchtlinge und Migranten von der griechischen Grenze wieder zurück in die Auffanglager bringen.



Von der Leyen nahm ihre ersten 100 Tage im Amt zum Anlass, um auf die prekäre Lage vor allem von Kindern in der Grenzregion und auf den griechischen Inseln aufmerksam zu machen. Es sei nun sehr wichtig, die besonders Schutzbedürftigen aus den überfüllten Lagern von den griechischen Inseln zu holen. Neben Deutschland hätten auch Frankreich, Portugal, Luxemburg und Finnland ihre Bereitschaft erklärt, Kinder aufzunehmen. Europa sei wesentlich besser auf eine solche Situation vorbereitet als 2015. Die Kommissionschefin zeigte sich zuversichtlich, dass die 27 EU-Staaten nach Ostern konkrete Verhandlungen über einen Migrationspakt aufnehmen.