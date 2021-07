Die Europäische Union stellt sich im Flüchtlingsstreit mit der Türkei an die Seite Griechenlands.

Die EU-Kommission gab bekannt, sie unterstütze Griechenland weiterhin in dem Bemühen, illegal eingereiste Flüchtlinge und Migranten von den griechischen Inseln in die Türkei zurückzubringen. Griechenland hatte die EU-Kommission in einem Schreiben dazu aufgefordert, mit der Türkei diesbezüglich in Verhandlungen zu treten. Mittlerweile gebe es auf den griechischen Inseln mehr als 1.900 Migranten, deren Asylanträge abgelehnt worden seien.



Laut dem Flüchtlingsabkommen zwischen der Türkei und der EU von 2016 ist die dazu Türkei verpflichtet, diese Menschen von Griechenland zurückzunehmen. Die türkische Regierung hatte die Rückführung jedoch im März 2020 vorerst beendet und dies mit der Corona-Pandemie begründet.

Diese Nachricht wurde am 28.07.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.