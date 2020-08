Mehrere Hilfsorganisationen warnen davor, dass sich die Lage für Flüchtlinge und Migranten im Mittelmeer weiter zuspitzt.

In einer gemeinsamen Erklärung von SOS Mediterranée, Sea-Eye und Sea-Watch heißt es, in den vergangenen Wochen versuchten wieder mehr Menschen, in seeuntauglichen Booten aus Libyen zu fliehen. Auf der anderen Seite würden fast alle aktiven Seenotrettungsschiffe in Italien wegen angeblicher Sicherheitsmängel festgehalten - oder würden mit nicht erfüllbaren Auflagen belegt und so daran gehindert, zu Einsätzen hinauszufahren.



Die europäischen Rettungsleitstellen würden ihrer Verpflichtung, Notfälle zu koordinieren, nicht nachkommen, beklagen die Hilfsorganisationen. Europäische Behörden nähmen zudem billigend in Kauf, dass in den vergangenen Monaten hunderte Menschen im Mittelmeer ertrunken seien.