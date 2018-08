Bundeskanzlerin Merkel reist heute nach Andalusien, um mit dem spanischen Ministerpräsidenten Sánchez zu beraten.

Hauptthema des Treffens dürfte die Flüchtlings- und Migrationspolitik sein. Heute tritt ein Abkommen in Kraft, das Bundesinnenminister Seehofer mit Spanien ausgehandelt hat. Es besagt, dass bestimmte Asylbewerber, die bereits in Spanien registriert wurden, innerhalb von 48 Stunden von Deutschland wieder dorthin zurückgeschickt werden können.



Der stellvertretende FDP-Fraktionsvorsitzende Lambsdorff rief die Kanzlerin dazu auf, bei ihrem Treffen mit Sánchez ein Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Spanien zu errichten. Er sagte den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland, andere EU-Staaten müssten Spanien dabei unterstützen, in einem solchen Zentrum Asylentscheidungen zu treffen. Die Fraktionschefin der Grünen, Göring-Eckardt, sagte der Deutschen Presse-Agentur, in Europa müsse wieder auf Kooperation und nicht auf Konfrontation gesetzt werden. Dafür müsse Deutschland Spanien Unterstützung zusagen.