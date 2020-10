Beim Untergang eines Flüchtlingsboots vor der tunesischen Küste sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen.

Sieben weitere Personen wurden aus dem Wasser gerettet, teilte die Küstenwache mit. Insgesamt seien etwa 30 Menschen auf dem Boot gewesen. Seit rund drei Jahren steigt die Zahl der Menschen, die von Tunesien aus versuchen, über das Meer nach Europa zu gelangen, wieder an.



Die italienische Regierung teilte unterdessen mit, dass in den vergangenen 48 Stunden mehr als 20 Flüchtlingsboote die Insel Lampedusa erreicht hätten. Insgesamt wurden mehr als 650 Migranten und Flüchtlinge in ein Aufnahmezentrum gebracht. Sie sollen dort zunächst auf eine Corona-Infektion getestet und dann auf Quarantäne-Schiffen untergebracht werden.

Diese Nachricht wurde am 11.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.