Das Seenotrettungsschiff "Sea-Watch 3" hat Sizilien erreicht und im Hafen von Trapani angelegt.

Das Schiff hat 257 Flüchtlinge an Bord. Alle Geretteten müssen zunächst auf eine mögliche Infektion mit dem Coronavirus getestet werden, bevor sie an Land gehen dürfen. Die Seenotretter der "Ocean Viking" mit etwa 550 Migranten und Flüchtlingen an Bord darf ebenfalls in Sizilien anlegen. Die italienischen Behörden wiesen dem Schiff den Hafen von Pozzallo im Südosten der Insel zu, teilte die Organisation SOS Méditerranée mit.



In zahlreichen deutschen Städten finden an diesem Wochenende Demonstrationen statt, die auf die Lage im Mittelmeer aufmerksam machen. Dazu hatten unter anderem Pro Asyl, Seebrücke, Sea Eye und Amnesty International aufgerufen. Sie fordern ein europäisches Seenotrettungsprogramm und legale Fluchtwege nach Europa.

