Die Türkei wirft der Europäischen Union vor, sich nicht an die Vereinbarungen des Flüchtlingsdeals zu halten.

Der türkische Außenminister Cavusoglu sagte der "Bild"-Zeitung, es seien immer noch nicht die für Ende 2016 versprochenen drei Milliarden Euro angekommen. Inzwischen sollten es bereits sechs Milliarden Euro sein, so Cavusoglu. Die Türkei halte sich dagegen an die Abmachungen und nähme alle Flüchtlinge wieder auf, die von der EU zurückgeschickt würden. Er wisse, dass Deutschland in einer schwierigen Lage sei, da viele mittel- und osteuropäische Länder die Ansiedlung von Flüchtlingen ablehnten. Es seien aber auch weitere Vereinbarungen nicht eingehalten worden, wie die Erweiterung der Zollunion und eine Fortsetzung der Beitrittsverhandlungen mit der EU.



Morgen treffen Bundeskanzlerin Merkel und der türkische Präsident Erdogan in Istanbul zu Gesprächen aufeinander.