Bundesinnenminister Seehofer befürchtet eine noch größere Fluchtbewegung nach Europa als 2015.

Der CSU-Politiker sagte der "Bild am Sonntag", angesichts wieder steigender Flüchtlingszahlen auf den griechischen Inseln müsse es mehr Solidarität der EU-Staaten geben. Zudem appelliert Seehofer für mehr Hilfe bei den Kontrollen an den Außengrenzen der Staatengemeinschaft. Man habe die europäischen Partner zu lange allein gelassen. Wenn man nun nicht eingreife, werde man Flüchtlingswelle erleben, die unter Umständen die von 2015 übertreffe.



Seehofer kündigte eine enge Zusammenarbeit mit der neuen EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen an. Am Dienstag befassen sich die Innenminister der Europäischen Union mit dem Thema Migration.