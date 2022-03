Panzer der russischen Armee bewegen sich durch eine Straße am Stadtrand von Mariupol, Ukraine (Evgeniy Maloletka/AP/dpa)

Das teilte die Stadtverwaltung über den Messengerdienst Telegram mit. Die Fahrzeuge hätten am frühen Nachmittag die Straße in Richtung der Stadt Saporischschja genommen. Zuvor waren mehrere Versuche gescheitert, Zivilisten aus der belagerten Stadt zu bringen. Die ukrainische Regierung kritisierte, dass nach Mariupol nach wie vor keine Hilfslieferungen durchkämen. Russische Einheiten haben die Stadt am Asowschen Meer eingekesselt.

In der Region Kiew verstärkte das russische Militär seine Offensive. Ukrainischen Angaben zufolge wurden Vororte im Nordwesten und Osten der Hauptstadt unter Artilleriebeschuss genommen. In der ostukrainischen Stadt Donezk sollen 20 Zivilisten durch Trümmer einer abgefangenen ukrainischen Rakete getötet worden sein, wie die dortigen pro-russischen Separatisten mitteilten. Die Informationen sind nicht unabhängig zu überprüfen.

Diese Nachricht wurde am 14.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.