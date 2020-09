Kriege, Klimawandel und andere Krisen könnten Prognosen zufolge in den nächsten Jahrzehnten zahlreiche Regionen der Erde fast unbewohnbar machen.

Eine in London vorgestellte Untersuchung des "Institute for Economics and Peace" hält es für möglich, dass im Jahr 2050 der Lebensraum von weltweit mehr als einer Milliarde Menschen bedroht sein könnte. In der Folge könnten diese gezwungen sein, ihre Heimatländer zu verlassen und vor allem in als relativ krisensicher eingestufte Länder etwa auch in Europa zu drängen. Dann wäre ein erheblich größerer Migrationsdruck zu erwarten als noch in den vergangenen Jahren.



Als größte Bedrohungen sehen die Forschenden Stürme und Überflutungen, aber auch Wasserknappheit und eine unsichere Versorgung mit Lebensmitteln. Besonders bedrohte Hotspots sind demnach die afrikanische Sahelzone, weiter südlich liegende afrikanische Staaten wie Angola oder Madagaskar sowie der Nahe Osten von Syrien bis Pakistan.

Zusammenhang zwischen politischen Konflikten und ökologischen Bedrohungen

Bei ihren Berechnungen gehen sie davon aus, dass Naturkatastrophen mindestens mit gleicher Regelmäßigkeit auftreten wie in den vergangenen Jahrzehnten.

Insgesamt machen die Forscher anhand etlicher Faktoren 31 Staaten aus, die sie als nicht widerstandsfähig genug einstufen, um die ökologischen und politischen Veränderungen der kommenden Jahrzehnte zu schultern. Die Autor*innen sehen zudem einen Zusammenhang zwischen politischen Konflikten und ökologischen Bedrohungen: Je weniger Frieden in einer Region herrsche, desto eher drohe der in einer Art Teufelskreis Kollaps wie etwa im Jemen.

Mahnung an Europa

Europa müsse sich der Bedrohung und der damit verbundenen Verantwortung bewusst werden, heißt es weiter. Regierungen müssten sich damit auseinandersetzen, wie sich die Widerstandsfähigkeit von Krisenstaaten stärken lasse. Insbesondere beim Thema Wasserknappheit gelte es, Unternehmen und Regierungen zu unterstützen. Bereits 2040 könnten mehr als fünf Milliarden Menschen von hoher oder extrem hoher Wasserknappheit betroffen sein, etwa in Indien oder China.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.