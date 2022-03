Polen, Medyka: Frauen und Kinder kommen nach ihrer Flucht aus der Ukraine am Grenzübergang an. (Visar Kryeziu/AP/dpa)

Das Innenministerium geht davon aus, dass die tatsächliche Zahl höher liegt, weil keine Grenzkontrollen stattfinden. Die meisten Menschen kommen derzeit in Berlin an. Die zuständige Senatsverwaltung spricht von je 11.000 in den vergangenen beiden Tagen. Ein Teil von ihnen wird seit dem Vormittag in andere Bundesländer gebracht. Laut Senatsverwaltung werden 13 Länder angesteuert mit Ausnahme von Bayern und Hamburg. Zur Begründung heißt es, dass in diesen beiden Ländern bereits viele Geflüchtete eigenständig angekommen seien. Die Regierende Bürgermeisterin Giffey hatte Unterstützung vom Bund gefordert, weil Berlin an seine Kapazitätsgrenzen stoße.

Weiterführende Artikel zum Krieg in der Ukraine

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren. Lesen Sie auch:

Forderungen nach einer Flugverbotszone - Das steckt dahinter

Diese Nachricht wurde am 06.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.