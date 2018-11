CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer hat die Forderung ihres parteiinternen Konkurrenten um den CDU-Vorsitz, Merz, nach einer Änderung des individuellen Grundrechts auf Asyl zurückgewiesen.

Die Mütter und Väter des Grundgesetzes hätten ihre Formulierungen mit Bedacht gewählt und dabei auch den Blick auf die deutsche Geschichte gerichtet, sagte Kramp-Karrenbauer der "Bild"-Zeitung. Sie sei offen dafür, über eine Verbesserung der Verfahren und über konsequentere Rückführungen von abgewiesenen Asylbewerbern zu reden. Gesundheitsminister Spahn, der sich auch um den Vorsitz bewirbt, bezeichnete das Grundrecht auf Asyl als eine große Errungenschaft. Das Problem sei allerdings, dass es oft ausgenutzt werde und zu ungesteuerter Migration führe.



Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul warnte davor, das Grundrecht auf Asyl in Frage zu stellen. Es sei aus gutem Grund in der Verfassung verankert, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Das habe auch mit der Geschichte der Bundesrepublik zu tun. Reul bezeichnete die Regelung als wertvoll, von einer Änderung halte er nichts. Man könne lediglich darüber nachdenken, das Verfahren praktikabler zu machen.



Kritik an den Äußerungen von Merz gab es auch von der Flüchtlingshilfsorganisation Pro Asyl. Geschäftsführer Burkhardt warnte davor, Parolen und Zerrbilder der extremen Rechten zu übernehmen und damit die Fundamente des Rechtsstaates in Europa und in Deutschland zu unterminimieren.



Merz hatte gestern Abend auf der dritten CDU-Regionalkonferenz im thüringischen Seebach gesagt, Deutschland sei das einzige Land auf der Welt, das ein Individualrecht auf Asyl in der Verfassung stehen habe. Es müsse darüber geredet werden, ob dieses Grundrecht in seiner jetzigen Form fortbestehen könne, wenn eine europäische Einwanderungs- und Flüchtlingspolitik gewollt sei. Zugleich betonte er, durch den UNO-Migrationspakt dürften keine neuen Asylgründe geschaffen werden.