In Honduras sind erneut mehrere tausend Menschen zu Fuß in Richtung USA aufgebrochen.

Medienberichtenzufolge versammelten sich rund 3.000 Migranten in der zweitgrößten honduranischen Stadt San Pedro Sula. Ihr erstes Ziel war demnach die Grenze zu Guatemala. Die US-Botschaft in Honduras warnte per Twitter, es sei schwerer denn je, illegal in die USA einzureisen. Wegen der Abkommen mit Guatemala, Honduras und El Salvador könnten alle Menschen in diese Länder zurückgeschickt werden.



Bereits in den vergangenen zwei Jahren waren mehrere Gruppen von Menschen aus Mittelamerika bis zur Südgrenze der USA gelangt. Präsident Trump nutzte das Thema vor den Kongresswahlen 2018, um seine Anhänger zu mobilisieren.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.