Die AfD fordert, dass Deutschland dem Beispiel Österreichs folgt und sich aus dem geplanten Migrationspakt der Vereinten Nationen zurückzieht.

Der Parteivorsitzende Meuthen erklärte, während sich die deutsche Regierung mit sich und ihrer eigenen Unfähigkeit beschäftige, würden in Österreich zum Wohle des Volkes Fakten geschaffen. Den Migrationspakt nannte er ein - Zitat - "Umsiedlungsprogramm für Wirtschafts- und Armutsflüchtlinge". Die Vorsitzende der AfD-Bundestagsfraktion, Weidel, meinte, dadurch würde die illegale Migration legalisiert. - Die Bundesregierung will den Migrationspakt auf einer UNO-Konferenz im Dezember in Marokko unterzeichnen. Er soll dazu beitragen, Flucht und Migration besser zu organisieren und die Rechte der Betroffenen zu stärken.



Die österreichische Regierung vertritt den Standpunkt, das Abkommen sei nicht geeignet, Migrationsfragen zu regeln. Vor Österreich hatten sich bereits die USA und Ungarn von dem Pakt distanziert, der völkerrechtlich nicht bindend sein wird.