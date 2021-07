Die afghanische Regierung ruft europäische Staaten dazu auf, Abschiebungen in das Land auszusetzen. In einer Erklärung des zuständigen Ministeriums in Kabul heißt es, wegen der zunehmenden Gewalt der radikalislamischen Taliban und angesichts steigender Corona-Infektionszahlen sei die Rückführung abgelehnter Asylbewerber ein Grund zur Beunruhigung.

Zudem sei man besorgt über die wachsende Zahl von Afghaninnen und Afghanen, die im Ausland Asyl suchten oder im Land selbst auf der Flucht seien. Die afghanische Regierung regte einen Abschiebestopp von drei Monaten an.



Deutschland und viele weitere europäische Länder führen abgelehnte Asylbewerber nach Afghanistan zurück. Allein aus der Bundesrepublik wurden seit Ende 2016 mehr als 1.100 Menschen dorthin abgeschoben. Wegen des Abzugs internationaler Truppen aus Afghanistan spitzt sich die Sicherheitslage im Land zu. Die radikalislamischen Taliban haben inzwischen die Kontrolle in vielen Gebieten Afghanistans übernommen.

