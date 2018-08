Malta hat sich nun doch bereiterklärt, das Schiff "Aquarius" mit 141 Flüchtlingen anlegen zu lassen.

Die "Aquarius" wird von Ärzte ohne Grenzen und SOS Mediterranée betrieben und war seit Tagen im Mittelmeer unterwegs. Neben Malta weigerten sich auch andere Länder, das Schiff an Land zu lassen, darunter Großbritannien, unter dessen Flagge die "Aquarius" fährt.



Nun teilte die maltesische Regierung mit, man gewähre dem Schiff die Zufahrt, obwohl man dazu keinesfalls verpflichtet sei. Weiter hieß es, die Flüchtlinge würden in der Folge auf mehrere Länder aufgeteilt. Genannt wurden Frankreich, Spanien, Deutschland, Luxemburg und Portugal. Spanien etwa will 60 Menschen aufnehmen.