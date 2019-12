Die Regierung in Athen rechnet damit, dass im nächsten Jahr rund 100.000 Flüchtlinge aus der Türkei kommend auf den griechischen Inseln eintreffen.

Diese Zahl nannte der zuständige Regierungsbeauftragte Logothetis den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. In diesem Jahr kamen nach UNHCR-Angaben rund 58.000 Migranten über den Seeweg nach Griechenland. Logothetis nannte die Krise gravierend. Er kündigte an, dass Griechenland neue Erstaufnahmelager auf den Inseln einrichten werde. Im Camp Moria auf Lesbos, das eigentlich für 3.000 Menschen eingerichtet wurde, sind gegenwärtig offiziellen Angaben zufolge fast 18.000 Männer, Frauen und Kinder in Zelten und Containern untergebracht.