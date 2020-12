Der griechische Migrationsminister Mitarakis hat Berichte dementiert, wonach in einem Flüchtlingslager auf Lesbos Babys von Ratten gebissen worden sein sollen.

Die Vorfälle seien erfunden, teilte das Ministerium in Athen mit. Auch eine deutsche Ärztin auf Lesbos konnte der Deutschen Presse-Agentur solche Vorfälle nicht bestätigen. Bundesentwicklungsminister Müller hatte in einem Interview am Wochenende die Bedingungen im neuen Lager Kara Tepe kritisiert und von katastrophalen Zuständen gesprochen. In diesem Zusammenhang berichtete er auch von Übergriffen von Ratten.



Nach Angaben des griechischen Ministeriums sind die Bedingungen in Kara Tepe schwierig, würden aber täglich verbessert. Nach dem Brand von Moria war das Zeltlager im September innerhalb weniger Tage errichtet worden.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.