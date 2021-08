Der innenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Middelberg, hat die Forderung der Grünen nach Aufnahme von Flüchtlingskontingenten aus Afghanistan als "verfehlt" kritisiert.

Der CDU-Politiker sagte der Deutschen Presse-Agentur, das Engagement der EU müsse vorrangig auf eine Flüchtlingsaufnahme in der Region ausgerichtet werden. Wie im Falle Syriens könne hier etwa an eine Unterstützung der Türkei gedacht werden. Middelberg sagte, es sende falsche Signale, wenn die Grünen bei jedem Konflikt in der Welt sogleich die Aufnahme sämtlicher Flüchtlinge in Deutschland oder in der EU einforderten - zumal die Bereitschaft dazu in der gesamten EU mittlerweile sehr begrenzt sei.

Baerbock: Fehler in Syrien nicht wiederholen

Die Kanzlerkandidatin der Grünen, Baerbock hatte erklärt, man müsse sich jetzt darauf vorbereiten, dass weitere Menschen aus Afghanistan in so einer dramatischen Situation ihr Land verlassen müssten. Sie sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, man dürfe nicht die Versäumnisse während des Syrien-Krieges wiederholen. Damals seien die Europäer fatalerweise nicht auf die Geflüchteten vorbereitet gewesen.



Man dürfe nicht wieder warten, bis alle 27 EU-Länder bereit zur Aufnahme von Geflüchteten seien, so Baerbock. Man müsse sich vielmehr mit jenen europäischen Ländern zusammenschließen, die das tun wollten. In diesem Zusammenhang mahnte die Grünen-Politikerin auch eine Abstimmung mit den USA und Kanada an. Gemeinsam sollten klare Kontingentregeln vereinbart werden.



