Österreichs Bundeskanzler Kurz hat das Nein seiner Regierung zu einer Aufnahme von Menschen aus dem abgebrannten griechischen Flüchtlingslager Moria bekräftigt. Auch in Deutschland geht die Debatte über Hilfe weiter. Tausende Migranten verbrachten inzwischen auch die vierte Nacht seit dem Brand im Freien.

Der ÖVP-Politiker Kurz erklärte in einer Videobotschaft auf Facebook, wenn man dem Druck jetzt nachgebe, riskiere man dieselben Fehler wie im Jahr 2015. Damals hätten die schrecklichen Bilder von Migranten am Bahnhof in Budapest dazu geführt, dass die europäische Politik dem Druck nachgegeben habe. Darauf hin hätten sich mehr Menschen auf den Weg nach Mitteleuropa gemacht.

Roth wirft Seehofer Versagen vor

In Berlin kritisierte Bundestagsvizepräsidentin Roth die Haltung von Innenminister Seehofer. Die Grünen-Politikerin Roth bezeichnete die Ankündigung Seehofers, bis zu 150 unbegleitete Minderjährige in Deutschland aufzunehmen, als "Totalversagen". Diese Zusage entspreche nur einem Bruchteil der Angebote aus den Kommunen und Bundesländern. Auch ein Großteil der SPD-Fraktion hielt die Ankündigung für beschämend.



Der Vorsitzende der CDU/CSU-Gruppe im Europaparlament, Caspary, sagte hingegen im Deutschlandfunk, die Aufnahme der Menschen könne nicht allein Aufgabe der Bundesregierung sein. Es brauche eine gesamteuropäische Lösung.

Seehofer verspricht rasche Lösung für Familien

Seehofer betonte inzwischen, die Regierung arbeite daran, zügig weitere Migranten aus Moria unterzubringen. Der CSU-Politiker erklärte gestern Abend in Berlin, die Aufnahme der unbegleiteten Minderjährigen sei nur ein erster Schritt.



Er persönlich lege sehr großen Wert darauf, dass rasch eine Lösung für Familien mit Kindern gefunden werde. An einem gemeinsamen Schreiben der deutschen Ratspräsidentschaft und der EU-Kommission an die Mitgliedstaaten werde bereits gearbeitet.

Entwicklungsminister Müller: 2.000 Personen aufnehmen

Entwicklungsminister Müller (CSU) sagte im Interview der Woche des Deutschlandfunks, Deutschland könne ein Zeichen setzen und 2.000 Personen aufnehmen. Diese Feuerkatastrophe sei ein Weckruf für die europäische Flüchtlingspolitik, betonte Müller. Nun müsse man sofort helfen und die Menschen verteilen.



Der deutsch-französische Publizist und Grünen-Politiker Cohn-Bendit machte einen konkreten Vorschlag, um jetzt schnell zu helfen. Dem Deutschlandfunk sagte er, Deutschland und Frankreich sollten gemeinsam eine Luft- oder Wasserbrücke einrichten. Die Kinder könnten erst einmal nach Frankreich und Deutschland geholt werden. Danach könne man dann auf Städte, Dörfer und Kreise zugehen, die bereit seien, die Aufnahme zu organisieren. Zunächst müsse es aber darum gehen, die Kinder aus Griechenland herauszuholen, betonte Cohn-Bendit.

Vier Nächte auf der Straße

Vier Tage nach dem Brand des Lagers Moria sind tausende Migranten auf der lnsel Lesbos immer noch obdachlos. Humanitäre und staatliche Organisationen verteilten Wasser und Lebensmittel. Auch die Arbeiten an einem provisorischen Zeltlager wurden fortgesetzt. Der stellvertretende griechische Migrationsminister Koumoutsakos betonte, alle Flüchtlinge aus dem abgebrannten Lager Moria müssten dorthin. Nur so werde man sie versorgen können.



Zahlreiche Migranten demonstrierten gegen den Aufbau eines Übergangslagers. Sie wollen die griechische Insel verlassen.

Diese Nachricht wurde am 12.09.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.