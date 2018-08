Brasiliens Regierung hat angesichts der zahlreichen Flüchtlinge aus Venezuela das Militär an die Grenze zu dem Nachbarland entsandt.

Präsident Temer erklärte nach einer Kabinettssitzung in Brasilia, der Einsatz im nördlichen Bundesstaat Roraima solle zunächst zwei Wochen dauern. In der Region war es vor zehn Tagen zu fremdenfeindlichen Übergriffen gegen venezolanische Migranten gekommen.



Insgesamt sind nach Angaben der Vereinten Nationen in Venezuela bislang 2,3 Millionen Menschen wegen der dortigen wirtschaftlichen und politischen Krise in andere südamerikanische Länder geflohen.