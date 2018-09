Die lateinamerikanischen Staaten rufen angesichts der vielen Flüchtlinge aus Venezuela zu mehr internationaler Hilfe auf.

Die Gelder müssten deutlich erhöht werden, heißt es in einer gemeinsamen Erklärung, die Vertreter von elf Ländern in der ecuadorianischen Hauptstadt Quito verabschiedeten. Die Lage im Land habe sich extrem verschlechtert. Die Staaten appellierten zudem an die venezolanische Regierung, humanitäre Hilfe zu akzeptieren und die Ausgabe von Reisedokumenten zu erleichtern.



Nach Angaben der Vereinten Nationen sind mehr als 2,3 Millionen Menschen wegen der schweren wirtschaftlichen und politischen Krise aus Venezuela geflohen. Das entspricht mehr als sieben Prozent der Gesamtbevölkerung.