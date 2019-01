Australien will Pressemeldungen zufolge zwei Internierungslager für Migranten auflösen.

Das Hochsicherheitszentrum Maribyrnong in Melbourne werde sofort geschlossen und der sogenannte Blaxland-Komplex in Sydney im Mai, heißt es in den Berichten unter Berufung auf die Einwanderungsbehörden. Grund sei die sinkende Zahl illegaler Einreisen. Gegenwärtig sind noch 1.250 Menschen in Internierungslagern auf australischem Boden untergebracht. Außerdem werden rund 1.000 Bootsflüchtlinge in Lagern auf der Inselrepublik Nauru und auf der Insel Manus festgehalten, die zu Papua Neuguinea gehört.