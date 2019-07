Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge muss Unterlagen der Unternehmensberatung McKinsey zur effektiveren Rückführung von abgelehnten Asylbewerbern veröffentlichen.

Das Amt war vom Blog FragDenStaat auf Veröffentlichung verklagt worden. Das BAMF hatte zuvor argumentiert, bei einer Herausgabe der Informationen sei die öffentliche Sicherheit gefährdet. Das Bundesamt hatte McKinsey beauftragt, nachdem die Flüchtlingszahlen im Jahr 2015 stark angestiegen waren. Das Unternehmen bekam dafür laut den Verträgen 1,86 Millionen Euro. In dem Ende 2016 fertiggestellten Gutachten mit dem Titel "Rückkehr – Prozesse und Optimierungspotenziale" empfiehlt McKinsey unter anderem in die freiwillige Rückkehr von Ausreisepflichtigen zu investieren, um die Dauer des Aufenthalts in Deutschland zu verkürzen. Schon nach kurzer Zeit lohne sich dies finanziell. Die Autoren des Reports sprechen sich auch für die konsequente Ausgabe von Sachleistungen und eine zentrale Unterbringung der Ausreisepflichtigen auf Landesebene aus.