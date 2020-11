Der Berliner Senat hat entschieden, gegen das Bundesinnenministerium zu klagen.

Hintergrund ist der Streit um ein Landesaufnahmeprogramm für Flüchtlinge von den griechischen Inseln. Minister Seehofer hatte Berlin verweigert, 300 besonders gefährdeten Menschen aufzunehmen. Er verwies zur Begründung auf die Dublin-III-Verordnung sowie die Notwendigkeit eines bundeseinheitlichen Vorgehens.



Der Berliner Innensenator Geisel, SPD, hatte sich im August vergeblich an den Bundesinnenminister gewandt und sich Mitte September selbst in Griechenland einen Eindruck von der Lage verschafft. Nunmehr sei Klage geboten, hieß es in einer Mitteilung des Senats.



Flüchtlingshilfsorganisationen begrüßten den Schritt. Sie forderten zudem andere Bundesländer auf, ebenfalls vor Gericht zu ziehen.



Auch Thüringen und Bremen waren mit ähnlichen Landesprogrammen am Widerstand des Bundesinnenministeriums gescheitert.

Diese Nachricht wurde am 17.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.