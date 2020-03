Bulgarien hat griechische Pläne für ein Flüchtlingslager nahe der bulgarischen Grenze kritisiert.

Die Unterbringung illegaler Migranten nahe der Grenze sei unvernünftig, schrieb Verteidigungsminister Karakatschanow auf Facebook. Solch ein neues griechisches Lager würde zu Spannung in den ansonsten guten Beziehungen führen.



Karakatschanow reagierte damit auf eine Ankündigung des griechischen Migrationsministers Mitarakis. Demnach sollen auf dem griechischen Festland zwei geschlossene Zentren für Migranten gebaut werden, um die überfüllten Ägäis-Inseln zu entlasten. Ein Zentrum soll in der nordgriechischen Region Serres entstehen, und ein zweites in Attika, der Region um Athen.