Die Bundesregierung hat die Aufnahme von bis zu 50 unbegleiteten Kindern und Jugendlichen aus den Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln beschlossen.

Das Kabinett billigte die am Vortag vom Innenministerium erzielte Einigung mit den Experten von Union und SPD. Danach sollen die Minderjährigen bereits in der kommenden Woche nach Deutschland geholt werden. Nach zweiwöchiger zentraler Quarantäne sollen sie auf die Bundesländer verteilt werden.



Insgesamt haben sich nach Angaben des Bundesinnenministeriums zehn EU-Mitgliedstaaten bereit erklärt, sich an einer Umverteilung von bis zu 1.600 Minderjährigen zu beteiligen. Dazu zählen unter anderem Frankreich, Luxemburg und Portugal.

"Tropfen auf den heißen Stein"

Bundestagsvizepräsidentin Roth sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Zusage des Bundesinnenministeriums sei nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Deutschland sei gefragt mit höheren Kontingenten seiner humanitären Verantwortung endlich gerecht zu werden, betonte die Günen-Politikerin. Die Flüchtlingslager auf den griechischen Ägäis-Inseln sind vollkommen überfüllt; die Zustände gelten als katastrophal.



Auf seiner Sitzung brachte das Kabinett auch Änderungen zum besseren Schutz deutscher Unternehmen vor Übernahmen aus dem Nicht-EU-Ausland auf den Weg. Beschlossen wurde auch die sogenannte Gutschein-Regelung für Veranstaltungen, die wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden mussten.