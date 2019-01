Zwei deutsche Rettungsschiffe mit 49 Flüchtlingen an Bord haben weiter keinen Zugang zu Häfen am Mittelmeer.

Die Hilfsorganisation "Sea-Eye" forderte, Deutschland müsse mehr Verantwortung übernehmen. Die Aufnahme von Flüchtlingen dürfe nicht den Mittelmeeranrainern überlassen werden. Das sei unsolidarisch und gefährde den europäischen Zusammenhalt. Die Organisation "Seebrücke" kündigte für morgen eine Protestaktion vor dem Bundeskanzleramt in Berlin an. Ärzte ohne Grenzen erklärte, die Geretteten elf Tage von einem sicheren Hafen fernzuhalten, sei inakzeptabel. Die Regierungen in Europa müssten Menschenleben vor die Politik stellen.