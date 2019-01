Deutschland hat mit dem angekündigten Rückzug eines Schiffs der Bundeswehr aus der EU-Mission Sophia im Mittelmeer eine Debatte über die Zukunft des Einsatzes ausgelöst.

Der italienische Innenminister Salvini erklärte in Rom, man tue Italien einen Gefallen. Die Vorgabe aus dem Jahr 2015, nach der aus Seenot gerettete Flüchtlinge immer nach Italien gebracht würden, sei gegen das nationale Interesse seines Landes. Bundesverteidigungsministerin von der Leyen kritisierte das von Italien geführte Oberkommando der Mission. Dieses habe das deutsche Schiff in die entlegendste Ecke des Mittelmeeres geschickt, wo es keine Schleuser und keine Flüchtlinge gebe. Die deutschen Soldaten seien dort seit Monaten ohne eine sinnvolle Aufgabe gewesen. Hintergrund ist, dass sich Italien seit geraumer Zeit weigert, gerettete Flüchtlinge an Land zu lassen.



EU-Innenkommissar Avramopoulos nannte die Mission eine Erfolgsgeschichte. Sie habe eine große Zahl von Schleusernetzwerken aufgedeckt. Zugleich räumte er ein, dass es letztlich die Entscheidung Italiens sei, ob die Mission fortgesetzt werde. Derzeit sind noch drei Schiffe im Einsatz.