Die Türkei ermöglicht nach Agenturberichten einer größeren Zahl von Flüchtlingen die Einreise in die EU. Sein Land habe die Tore geöffnet, erklärte der türkische Präsident Erdogan in Istanbul einem Bericht der Nachrichtenagentur AFP zufolge.

Am Übergang Pazarkule zwischen Griechenland und der Türkei gab es bereits heftige Auseinandersetzungen zwischen Flüchtlingen und der griechischen Polizei. Auf türkischer Seite hätten sich mehrere tausend Menschen versammelt. Agenturberichten zufolge setzten die Sicherheitskräfte Tränengas gegen die Menge ein. Einige Flüchtlinge hätten die Polizisten mit Steinen beworfen.



Die Regierung in Athen teilte mit, in den vergangenen 24 Stunden hätten mehr als 4.000 Menschen versucht, illegal ins Land einzureisen. Ein Regierungssprecher erklärte, man unternehme alles, um die Grenzen zu sichern. Der türkische Präsident Erdogan hatte zuletzt mehrfach damit gedroht, Flüchtlinge auf dem Weg in die EU nicht mehr am Grenzübertritt zu hindern.