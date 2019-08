Deutschland hat zum ersten Mal in diesem Jahr Flüchtlinge über ein spezielles EU-Programm aufgenommen.

Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte, reisten heute 158 Syrer aus dem Libanon über das sogenannte Resettlement-Programm in die Bundesrepublik. Damit würden gezielt besonders schutzbedürftige Personen aus unsicheren Drittstaaten aufgenommen. Weitere Flüge sind den Angaben zufolge in den kommenden Wochen auch aus dem Libanon sowie aus Ägypten, Äthiopien und Jordanien geplant. Die Bundesregierung hatte sich im Rahmen des Programms bereiterklärt 2018 und 2019 insgesamt 10.200 Menschen aufzunehmen. Sie werden in Zusammenarbeit mit dem UNO-Flüchtlingshilfswerk ausgesucht.