Algeciras und Tarifa drohen das neue Lampedusa zu werden. Die Bilder sind erschütternd: Im Hafen von Tarifa liegen hunderte in rote Decken eingehüllte Flüchtlinge herum, werden notdürftig versorgt. Gleichzeitig liegt an der Mole ein weiteres Boot der Seerettung mit hunderten neuen Migranten aus Schwarzafrika. Spaniens Innenminister Fernando Grande-Marlaska hat Recht, wenn er eine europäische Lösung des Flüchtlingsproblems fordert. Es ist höchste Zeit, dass die EU endlich ihre Hausaufgaben macht, die unfaire Dublin-Regel abschafft, wonach das Erstaufnahmeland den Asylantrag bearbeiten muss, die Flüchtlinge besser verteilt und Abkommen mit den nordafrikanischen Staaten schließt.

Noch spielen Regierung und Behörden in Spanien die Situation vielleicht aus falschem Stolz etwas herunter. Die neue sozialistische Regierung verweist jedoch gerne auf Versäumnisse der alten konservativen. Der neue sozialistische Ministerpräsident Pedro Sánchez indes wird - zumindest hinter vorgehaltener Hand - kritisiert, weil er mit viel Medienhype die Flüchtlinge der Aqarius aufgenommen und damit angeblich ein falsches Signal ausgestrahlt hat. Kein Blanko-Bleiberecht, forderte der frisch gekürte Führer der Volkspartei Pablo Casado in einer Zeit, wo täglich hunderte neue Flüchtige aus Afrika an den Stränden Andalusiens anlanden.

Wieder einmal wird die Migration politisch instrumentalisiert. Sinnvoller wäre es, wenn konservative und progressive Kräfte in Spanien und Europa an einem Strang zögen. Zu kritisieren ist in der Tat, dass die Aufnahmekapazitäten in Algeciras, Tarifa, Barbate und Cadiz schlicht unzureichend sind. Längst hätte man menschenwürdige Unterkünfte organisieren und die Aufnahmezentren für Schnellverfahren herrichten müssen. Da ist auch Europa gefordert. Die Einwanderungswelle ist zyklisch, teils wetterbedingt, sie war abzusehen und man hätte sich besser darauf einstellen müssen. Eine Rolle spielen natürlich auch die innermarokkanischen Konflikte. Überdies verlangt Marokko von der EU und Spanien mehr finanzielle und materielle Unterstützung. Böse Zungen behaupten sogar, die marokkanische Gendarmerie lasse die Flüchtlinge ganz bewusst ihre oft todbringende Reise antreten. Ein umfassendes Abkommen könnte Abhilfe schaffen.

Objektiv betrachtet ist die Lage aber noch nicht höchst dramatisch, verglichen etwa mit dem Ansturm in den Jahren zuvor, vor allem 2015 in Deutschland.

Insgesamt sind bis Ende Juli mit 58.500 nur halb so viele Flüchtlinge über das Mittelmeer nach Europa gekommen wie im gleichen Vorjahreszeitraum, allerdings ist Spanien zum Haupteinfallstor geworden.

Bis Ende Juli kamen 24.000 Flüchtlinge ins Land, die allermeisten auf dem Seeweg. Das ist zum einen der inhumanen Haltung der neuen italienischen und der offeneren der neuen spanischen Regierung zuzuschreiben. Das unterstreicht zum Anderen die Notwendigkeit einer europäischen Lösung. Es kann nicht länger angehen, dass vor allem die Länder an der Südgrenze, Italien, Griechenland und jetzt Spanien die Hauptlast der Migrationswelle tragen.