Für die 180 Migranten auf dem Rettungsschiff "Ocean Viking" zeichnet sich eine Lösung ab.

Die seit Tagen ausharrenden Flüchtlinge sollen am Montag auf ein italienisches Quarantäne-Schiff gebracht und dort auf das Coronavirus getestet werden. Das melden mehrere Nachrichtenagenturen. Sie berufen sich auf das italienische Innenministerium. Das Quarantäne-Schiff liegt derzeit vor der sizilianischen Hafenstadt Porto Empedocle vor Anker.



Zuvor hatten die Behörden der Stadt Pozzallo ein medizinisches Team zur "Ocean Viking" geschickt, um die Flüchtlinge zu untersuchen. Dabei seien keine besonderen Gesundheitsprobleme festgestellt worden. Auch die angespannte Lage an Bord habe sich gebessert.



Die "Ocean Viking" hatte am Freitag den Notstand ausgerufen und über mehrere Suizidversuche berichtet. Die Migranten sind zwischen dem 25. und 30. Juni aus dem Mittelmeer gerettet worden.