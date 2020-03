Die Organisation Pro Asyl verlangt, dass Deutschland wieder mehr Migranten aufnimmt.

Die Situation in den Elendslagern auf den griechischen Inseln und an anderen Orten der europäischen Außengrenzen müsse dringend entschärft werden, sagte ein Sprecher. Schließlich habe sich inzwischen herausgestellt, dass die Aufnahme der Flüchtlinge seit 2015 eine Erfolgsgeschichte sei. Die AfD verlangte dagegen, dass Deutschland die nationalen Grenzen für Flüchtlinge und Migranten schließt. Parteichef Meuthen schrieb auf seiner Facebook-Seite, Griechenland und Bulgarien müssten die volle finanzielle und logistische Unterstützung erhalten, um den Schutz der Außengrenzen zu gewährleisten. Als zweiter Sperrriegel, so Meuthen, müssten zugleich Schutzvorkehrungen an den deutschen Grenzen getroffen werden. Der Bundeskanzlerin warf Meuthen vor, der Eskalation der Lage tatenlos zuzuschauen.