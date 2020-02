Griechenland hat seine Grenzkontrollen zur Türkei verstärkt.

Die Türkei lasse seit gestern massiv Migranten zur Grenze kommen, teilte der griechische Verteidigungsminister Panagiotopoulos im Nachrichtensender Skai mit. Die ganze Nacht hindurch hätten die griechischen Sicherheitskräfte illegale Übertritte verhindert. Es gebe zudem zusätzliche Kontrollen in den Meerengen zwischen den griechischen Inseln im Osten der Ägäis und der türkischen Ägäisküste.



Bereits gestern hatte Griechenland hunderte Flüchtlinge daran gehindert, über die Türkei ins Land zu gelangen. Der Übergang bei Kastanies im Nordosten wurde abgeriegelt. Dort hatten sich nach Gerüchten über eine Öffnung der Grenzen für Flüchtlinge in Richtung Europa mehrere hundert Migranten versammelt. Auch Bulgarien kündigte an, seine Kontrollen zu verstärken.