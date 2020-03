Griechenland will seinen Zaun an der Grenze zur Türkei ausbauen.

Nach Angaben aus der Regierung ist es geplant, den Zaun an drei Abschnitten um 36 Kilometer zu verlängern. Hintergrund ist der Andrang von Flüchtlingen und Migranten aus der Türkei, nachdem der türkische Präsident Erdogan die Grenze zur Europäischen Union für geöffnet erklärt hat. Griechische Sicherheitskräfte versuchen, die Ankommenden an der Grenze abzuweisen, teilweise mit Gewalt.



Die Situation an der griechisch-türkischen Grenze bleibt angespannt. Nach griechischen Medienberichten wurden etwa in der vergangenen Nacht und heute früh immer wieder von türkischer Seite Tränengas, Rauchbomben und Blendgranaten eingesetzt. Fotos von AP zeigen auch, wie Migranten Steine in Richtung griechische Polizei werden, die ihrerseits Wasserwerfer einsetzt. Zudem kursiert ein Video der griechischen Polizei, das zeigen soll, wie ein gepanzertes türkisches Fahrzeug versucht, einen Teil des Grenzzauns einzureißen. Die Berichte sind von unabhängiger Seite nicht zu überprüfen, weil das Grenzgebiet abgesperrt ist.

Pro Asyl: "Bruch der Menschenrechte"

Die Flüchtlingsorganisation Pro Asyl forderte die Bundesregierung angesichts der Situation an der griechisch-türkischen Grenze zum Handeln auf. Dort gebe es einen permanenten Bruch der Menschenrechte und des Völkerrechts, kritisierte Geschäftsführer Burkhardt in Frankfurt am Main. Griechenland habe das Asylrecht de facto abgeschafft. Daher müsse das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angewiesen werden, keine Flüchtlinge mehr nach Griechenland zu überstellen.



Der türkische Präsident Erdogan reist morgen zu Gesprächen nach Brüssel. Dort wird er Ratspräsident Michel und Kommissionschefin von der Leyen treffen. In den Gesprächen dürfte es vor allem um die Zukunft des 2016 geschlossenen Flüchtlingspakts gehen. Erdogan verlangt weitere Hilfsgelder. - In der Ägäis wurden heute rund 120 Menschen von der türkischen Küstenwache in Booten aufgegriffen und zurück auf das türkische Festland gebracht.