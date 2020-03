Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hält das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei für gescheitert.

Man brauche einen neuen, rechtsstaatlich garantierten Vertrag, sagte sie der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Das Abkommen mit Ankara sei nicht erst in den vergangenen Tagen, sondern in den furchtbaren Lagern von Lesbos gescheitert, meinte Baerbock. Europäische Souveränität zeige sich darin, dass die EU weitere verbindliche finanzielle Zusagen für die Unterstützung der mehr als vier Millionen Flüchtlinge in der Türkei mache. Diese brauchten Zugang zu Schulen, Krankenhäusern und zum Arbeitsmarkt.



Vergangene Woche hatte der türkische Präsident Erdogan nach der Eskalation der Kriegslage in der nordsyrischen Provinz Idlib die Grenzen zur EU für geöffnet erklärt. Griechische Soldaten und Polizisten hindern seitdem tausende Flüchtlinge daran, die Grenze zu überqueren. Der griechische Regierungschef Mitsotakis erklärte, der Flüchtlingspakt mit der Türkei sei tot.