Im Streit um die Flüchtlingspolitik hat EU-Haushaltskommissar Hahn weitere Finanzhilfen für die Türkei an Bedingungen geknüpft.

Er erwarte, dass Ankara die erpresserische Politik durch die Entsendung von Flüchtlingen in Richtung EU eingestelle, sagte Hahn der Zeitung "Die Welt". Die EU sei dann prinzipiell auch bereit, weitere Finanzhilfen zur Unterstützung der Flüchtlinge in der Türkei bereitzustellen. Diese würden jedoch "deutlich geringer" ausfallen als im bisherigen Pakt mit Ankara.



Die Grünen-Vorsitzende Baerbock hält das Flüchtlingsabkommen zwischen der EU und der Türkei nach eigener Aussage für gescheitert. In der "Rheinischen Post" verlangte sie einen neuen Vertrag, der sicherstelle, dass die Menschen gut versorgt werden. Solch ein Abkommen müsse auch eine Umsiedlung von besonders schutzbedürftigen Menschen aus der Türkei nach Europa garantieren. Baerbock betonte, an der griechisch-türkischen Grenze stünden derzeit fundamentale Grundrechte der EU auf dem Spiel.



Ähnlich hatte sich zuvor der griechische Regierungschef Mitsotakis geäußert. Er nannte den EU-Türkei-Flüchtlingspakt "tot". Er sagte dem US-Sender CNN, Schuld sei die Türkei, die entschieden haben, "komplett gegen die Vereinabrung zu verstoßen". Zugleich bekräftigte er, Griechenland habe jedes Recht, seine souveränen Grenzen zu schützen