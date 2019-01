Die Vereinten Nationen haben Italien aufgefordert, ein Rettungsschiff mit 47 Migranten an Bord anlegen zu lassen.

In einer gemeinsamen Erklärung forderten mehrere UNO-Organisationen, dass die Migranten, die auf dem Schiff der deutschen Hilfsorganisation Sea-Watch vor Sizilien festsitzen, unverzüglich in Italien von Bord gehen dürfen. Die Situation an Bord sei kritisch, teilten die Internationale Organisation für Migration, das Flüchtlingshilfswerk UNHCR sowie das Kinderhilfswerk Unicef mit. Einige Menschen seien dem kalten Wetter ausgesetzt, da es im Inneren des Schiffes nicht genügend Platz für alle gebe. Innenminister Salvini sagte dazu, die Häfen blieben geschlossen. Die Regierung in Rom verbietet privaten Rettungsschiffen seit Monaten, Flüchtlinge an Land zu bringen.