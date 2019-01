Flüchtlinge in Australien

Australien hat zwei weitere Hochsicherheitslager für Bootsmigranten geschlossen.

Einwanderungsminister Coleman begründete dies mit einer geringeren Zahl illegaler Einreisen. Es sei gelungen, das "Flüchtlingschaos" der Vorgängerregierung zu korrigieren. Die konservative Regierung habe inzwischen insgesamt 19 Hochsicherheitscamps schließen können, so Coleman weiter. Kritiker weisen jedoch darauf hin, dass die Kapazität der verbleibenden Lager vor kurzem erhöht worden sei.



2013 gab es landesweit 26 solcher Camps mit mehr als 10.000 Insassen auf australischem Boden. Mittlerweile werden Bootsmigranten vor der australischen Küste abgefangen und derzeit in Lagern der Staaten Nauru und Papua-Neuguinea interniert. Internationale Menschenrechtsorganisationen kritisieren dieses Vorgehen und die Verhältnisse in den Lagern.