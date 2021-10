Sachsens Regierungschef Kretschmer hat mit seinen Äußerungen über Zäune und Mauern zur Abwehr illegaler Migration an den EU-Außengrenzen für Kritik gesorgt.

Der politische Bundesgeschäftsführer der Grünen und gebürtige DDR-Bürger, Kellner, erklärte, er sei bis heute froh, dass der Eiserne Vorhang 1989 gefallen sei. Man brauche keine neuen Mauern. Ähnlich äußerte sich der Linken-Politiker Beutin. Kritik kam auch von Bild-Chefreporter Paul Ronzheimer. Dass ausgerechnet ein ostdeutscher Ministerpräsident sich für Mauern ausspreche, um den Flüchtlingsstrom aus Belarus aufzuhalten, zeige am Ende vor allem, wie verzweifelt die verbliebenden CDU-Spitzenpolitiker um ihre Zukunft kämpften, schrieb er auf Twitter.



Kretschmer hatte in Brüssel betont, dass er in befestigten Grenzanlagen ein wirksames Mittel sehe, um den Andrang von Flüchtlingen an der EU-Außengrenze zu Belarus in den Griff zu bekommen. Wörtlich sagte er: "Wir brauchen Zäune und wir brauchen vermutlich auch Mauern." Niemand habe Interesse an Mauern, aber jetzt gehe es darum, dass die Europäische Union ihre Wehrhaftigkeit beweise. Kretschmer hatte zuvor mit EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen gesprochen.



Der belarussische Machthaber Alexander Lukaschenko hatte im Frühjahr als Reaktion auf westliche Sanktionen erklärt, er werde Migranten auf dem Weg in die Europäische Union nicht mehr aufhalten. Die Zahl irregulärer Grenzübertritte an den EU-Außengrenzen zu Belarus sowie an der deutsch-polnischen Grenze nimmt seitdem zu.

