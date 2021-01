Die Europäische Union will zusätzliche 3,5 Millionen Euro für hunderte Flüchtlinge im Nordwesten Bosniens bereitstellen, die durch den Brand in dem Lager Lipa obdachlos geworden sind.

Das kündigte der EU-Außenbeauftragte Borrell in Brüssel an. Zugleich forderte er die Regierung in Bosnien auf, schnell ein neues Lager zu errichten. Rund 900 Menschen hielten sich noch immer in Lipa auf, weitere 800 in der Umgebung. Sie seien Wind und Wetter ausgesetzt, betonte Borrell.



Zuvor hatte die Menschenrechtsorganisation Pro Asyl der EU völliges Versagen vorgeworfen. Geschäftsführer Burkhardt sagte, während Kroatien die Schutzsuchenden an der Grenze - so wörtlich - zurückprügele, schaue die gesamte Europäische Union tatenlos zu. Er forderte, die Grenzen zu öffnen und die Menschen innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten zu verteilen. Zudem kritisierte er die Äußerungen des CDU-Politikers Merz, der sich gegen eine Aufnahme der Flüchtlinge ausgesprochen hatte.

