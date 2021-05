Mehrere Tausend Migranten und Migrantinnen sind von Marokko in die benachbarte spanische Exklave Ceuta gelangt. Nach Angaben der spanischen Behörden kamen heute 2.700 Menschen an - so viele wie noch nie an einem einzigen Tag. Die meisten, unter ihnen etwa 1.000 Minderjährige, legten den Weg nach Ceuta schwimmend zurück.

An einigen Stellen hätten die Migranten wegen Ebbe auch zu Fuß gehen können, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Nach Angaben der spanischen Zeitung "El País" schritt die marokkanische Polizei nicht ein. Die Behörden in Ceuta mit etwa 85.000 Einwohnern wurden von der Massenflucht überwältigt. "Am Sonntag waren ungefähr 70 Menschen in dem Aufnahmelager für illegale Migranten. Ich weiß nicht, was wir mit den Menschen machen oder wo wir sie unterbringen sollen", zitierte die Zeitung einen Verantwortlichen in der Exklave.



Bereits Ende April hatten rund hundert Migranten Ceuta schwimmend erreicht. Die meisten von ihnen wurden wieder zurück nach Marokko gebracht. Ceuta und die andere spanische Exklave Melilla haben die einzige Landgrenze der Europäischen Union mit Afrika.

Diese Nachricht wurde am 18.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.