Die Bundesregierung hat die Flüchtlinge in der Türkei vor einem Aufbruch in Richtung Europäische Union gewarnt.

Regierungssprecher Seibert sagte in Berlin, der Weg in die EU sei nicht offen und voller Gefahren. Angaben seitens der Türkei weckten Hoffnungen, die nicht erfüllt werden könnten. EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen forderte Ankara auf, sich an das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union zu halten. Von der Leyen sagte in Brüssel, sie habe zwar Verständnis für die Schwierigkeiten der Türkei, die Flüchtlinge unterzubringen und zu versorgen. Aber die Menschen einfach durchzulassen, könne nicht die Antwort auf die Situation im Bürgerkriegsland Syrien sein. Von der Leyen, Europa-Parlamentspräsident Sassoli und der EU-Ratsvorsitzende Michel reisen morgen nach Griechenland. Von der Leyen sprach von einem Zeichen der Solidarität.



Griechische Sicherheitskräfte setzten an der Grenze zur Türkei erneut Tränengas und Blendgranaten gegen Migranten ein. Hunderte Menschen hätten versucht, die Grenze bei Kastanies zu passieren, berichtete das griechische Staatsfernsehen.