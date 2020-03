Bundeskanzlerin Merkel hat die Türkei für ihre aktuelle Flüchtlingspolitik kritisiert.

Merkel sagte in Berlin, sie verstehe, dass die Türkei gerade mit Blick auf die Situation im syrischen Idlib vor einer großen Aufgabe stehe und dass Präsident Erdogan sich von Europa mehr Hilfe erwarte. Diese Unzufriedenheit dürfe aber nicht auf dem Rücken der Flüchtlinge ausgetragen werden, denn die Menschen seien jetzt in eine Situation gebracht worden, an die Grenze zu gehen und im Grunde in einer Sackgasse zu landen. Dies sei völlig inakzeptabel. In diesem Zusammenhang forderte EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen Ankara auf, sich an das Flüchtlingsabkommen mit der Europäischen Union zu halten. Von der Leyen sagte in Brüssel, die Menschen einfach durchzulassen, könne nicht die Antwort auf die Situation im Bürgerkriegsland Syrien sein.



Angesichts der angespannten Lage an der türkisch-griechischen Grenze appellierten die Grünen sowie die Linkspartei an Deutschland, sofort wieder mehr Migranten aufzunehmen. Die AfD hingegen sprach sich für eine Schließung der nationalen Grenzen aus.