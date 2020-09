Hessens Europaministerin Puttrich hat mit Äußerungen zum abgebrannten Flüchtlingslager Moria in Griechenland scharfe Kritik auf sich gezogen.

Die für den Linken-Vorsitz kandidierende hessische Fraktionschefin Wissler nannte Puttrichs Worte zynisch und abstoßend. Bei der hessischen SPD ist von einem "unredlichen Querschlag" die Rede. Puttrichs Kabinettskollege Al-Wazir sagte dem Hessischen Rundfunk, niemand könne momentan sagen, woher dieses Feuer komme. Aber tausende unschuldige Menschen litten darunter, führte der Grünen-Politiker aus. Diese dürfe man nicht bestrafen. Der Paritätische Wohlfahrtsverband Hessen sprach von einer "inhumanen Äußerung".



Puttrich hatte sich in der "Bild"-Zeitung nachdrücklich gegen Forderungen gewandt, Menschen aus Moria aufzunehmen. Der Gewaltausbruch von einigen dort dürfe nicht belohnt werden, sagte die CDU-Politikerin. Die Bilder des brennenden Flüchtlingscamps würden die Frage aufwerfen, was einige Menschen dazu bringt, ihre "sichere Unterkunft" in Europa anzuzünden.



Griechische Behörden vermuten, die Brände in dem mit mehr als 12.000 Menschen völlig überbelegten und wegen seiner Lebensumstände häufig kritisierten Lager seien von Bewohnern selbst gelegt worden. Puttrich fügte hinzu, die Europäische Union solle aber zugleich alles dafür tun, die Bedingungen in diesen Einrichtungen zu verbessern.

