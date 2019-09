Flüchtlinge in Italien

Bundespräsident Steinmeier appelliert an die Europäische Union, Italien in der Flüchtlingsfrage mehr zu unterstützen.

Nach Gesprächen mit Präsident Mattarella in Rom sagte Steinmeier, das Land dürfe in dieser Frage nicht allein gelassen werden. Darüber hinaus müssten auch Deutschland und Italien bei diesem Thema wieder enger zusammenarbeiten. Der Bundespräsident betonte, die Suche nach Lösungen beim Thema Migration müsse von Bemühungen um eine Befriedung Libyens begleitet sein.



Mattarella mahnte gemeinsame Vereinbarungen der EU mit Herkunftsländern zur Rückführung von Migranten an. Diese Maßnahmen müssten unter Achtung der Menschenrechte ergriffen werden.