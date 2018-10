US-Präsident Trump plant den Bau von Zeltstädten an der mexikanischen Grenze.

Dort könnten dann die Flüchtlinge untergebracht werden, die derzeit in Mexiko auf dem Weg in Richtung Vereinigte Staaten sind. Trump sagte dem Sender Fox News, wenn die Menschen es bis zur Grenze schafften und dann Asyl beantragten, sollten sie in den Zelten warten. Nach geltendem Recht dürfen einreisende Migranten einen Asylantrag stellen. Wer erste Überprüfungen übersteht, wird in der Regel ins Land gelassen, während das Verfahren läuft. Das kann Jahre dauern.



Das US-Verteidigungsministerium kündigte an, mehr als 5.000 Soldaten an die Grenze zu schicken. Sie sollen abschreckend auf die Flüchtlinge wirken und bis Ende der Woche eintreffen. Neben den Grenzschützern befinden sich bereits mehr als 2.000 Mitglieder der Nationalgarde am Ort, um unterstützend tätig zu werden.



US-Präsident Trump hatte die Flüchtlinge, die aus Honduras, Guatemala und El Salvador stammen, zuletzt als "Invasion" bezeichnet.